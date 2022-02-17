60 ülkenin katıldığı Orta Doğu'nun en büyük deniz tatbikatı sona erdi

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığından (NAVCENT) yapılan yazılı açıklamada, başkent Manama'da başlatılan tatbikatta 60 ülke ve uluslararası örgütten 9 bin personel ve yaklaşık 50 geminin yer aldığı belirtildi.

Tatbikat kapsamındaki faaliyetlerin Basra Körfezi, Umman Denizi, Umman Körfezi, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'nun sularında yapıldığı kaydedilen açıklamada, deniz tatbikatının Manama'da düzenlenen törenle sona erdiği aktarıldı.

Söz konusu deniz tatbikatına ilk kez İsrail deniz kuvvetlerinin de katılması dikkati çekti.

İsrail Donanması Komutanı David Saar Salama yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail Donanmasının IMX tatbikatına katılımı, iki donanma arasında tecrübe alışverişi ve stratejik ortaklığa dayanan artan ilişkileri teyit ediyor." ifadelerini kullandı.

IMX22'nin birinci ayağı, ABD öncülüğünde aralarında İsrail'in de olduğu 60 ülke ve uluslararası örgütün katılımıyla ocak ayının sonunda Bahreyn'de, ikinci ayağı 12 Şubat'ta Umman'da başlamıştı.

Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Umman, Mısır, Ürdün, Sudan, Fas, Cibuti, Somali, Yemen ve İsrail'in yanı sıra NATO ve Interpol'ün de katılan ülke ve örgütler arasında yer aldığı tatbikat 18 gün sürdü.

ABD medyasına göre, İsrail ile resmi ilişkileri olmayan Kuveyt ile Katar tatbikata katılmadı.