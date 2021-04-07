600 Filistinli çocuk hapishanede

İşgalci İsrail güçleri, Filistinli çocukları gerekçe göstermeden senelerce hapiste tutuyor. Bu yıl başından mart ayı sonuna kadar 230 çocuk tutuklanırken hapishanedekilerin sayısı toplamda 600’e ulaştı. O çocuklardan biri de Kudüs’ün merkezindeki el-İsaviye kasabasında yaşayan 16 yaşındaki Abdullah Ubeyd. Defalarca tutuklanan ve son olarak işgalci askerlere taş atmakla suçlanan Abdullah Ubeyd’in annesi Ola Ubeyd, oğlunun yaşadığı süreci anlattı. Ubeyd, “İşgalci askerler ellerini çocuklarımızın üzerinden çeksin” ifadelerini kullandı.

NE HALDE HABERİMİZ YOK

Ola Ubeyd, “Abdullah’ı daha önce iki kez tutuklamışlardı. Son olarak işgalciler, onu askerlere taş atmaya katılmakla suçladı ve Kasım 2020’de oğlumu gözaltına aldı. Onu öldüresiye dövdüler ve dört ay ev hapsi verdiler. Her gün eve geliyorlardı. Oğlumu hırpalayıp bizi aşağılıyorlardı. Abdullah, hapiste olmam hepimiz için daha iyi olacak dedi ve cezasının devamını hapishanede geçirmek istedi” dedi.

Ola Ubeyd, iki ay sonra oğlunun hapisten çıkmasını beklediklerini belirtti ve ekledi: “Avukatlar iki ay sonra çıkacağını söylüyor. Hayatından kaç ayı, kaç seneyi çaldılar. Serbest bırakıldıktan sonra, onu yeniden sebepsiz alıp götürmeyeceklerini ya da 60 günlük cezayı keyfi olarak uzatıp uzatmayacaklarını bilmiyoruz. Hava çok soğuk, oğluma kışlık elbiseler götürmek istedim. Fakat izin vermediler. Ne halde olduğundan haberimiz yok.”

İşgalci güçlerin artık çocukların üzerinden elini çekmesini isteyen Ola Ubeyd, şunları belirtti: “Kudüs’te yaşamaya çalışan bizleri, çocuklarımız üzerinde yıpratmaya çalışıyorlar. Onları anne şefkatinden, okullarından, arkadaşlarından koparıyorlar. Uluslararası hukuku hiçe sayıyorlar. Hapishanedeki sorgularda işkence görüyorlar, her türlü şiddeti yaşıyorlar. Küçücük kalplerinde derin yaralar açılıyor. Dileğim bu haksızların bir an önce son bulması.”

ASKERİ MAHKEMEDE YARGILANIYORLAR

Filistinli Esirler Heyeti Sözcüsü Hasan Abdelrabbah, tutuklu çocukların karşılaştığı zorlukları anlattı. Abdelrabbah, şunları dile getirdi: “Ofer, Mecdu ve Aldamur hapishanelerinde, toplam 600 çocuk bulunuyor. 14 yaşından küçük çocukları dahi alıyorlar. Hepsi gözaltı sırasında işkenceye ve istismara maruz kalıyor. Fiziksel ve psikolojik şiddet görüyorlar. Birçoğunun ciddi hastalıkları var. Ancak tedavi edilmeleri ve ilaç almaları engelleniyor. Çocuklar, tüm mahkumlar gibi çifte tecride maruz bırakılıyor. Salgın nedeniyle aileleri ve avukatlarıyla görüşmeleri yasaklandı. Telefon etmeleri bile yasak. Filistinli çocuklar dünyada askeri adalet sistemi ile yargılanan tek çocuklardır. Büyük çoğunluğu taş atma suçlamasıyla yargılanıyor. Uzun yıllar serbest kalmalarına izin verilmiyor. Aralarında 20 yıla kadar hapis cezası alanlar var. Filistinli çocuklara uygulanan bu adaletsizliğin son bulması için çalışmalıdır.”