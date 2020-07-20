84 yaşındaki Suudi Kralı Salman hastaneye kaldırıldı

Suudi Arabistan devlet haber ajansı SPA Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın 84 yaşındaki hükümdarı Kral Salman bin Abdulaziz'in safra kesesinin iltihaplanmasıyla başkent Riyad'daki hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Ajans, 2015 yılından bu yana dünyanın en büyük petrol ihracatçısı ve ABD müttefikini yöneten kralın, ayrıntı vermeden tıbbi kontrollere tabi tutulduğunu da sözlerine ekledi.

İslam'ın en kutsal yerlerinin koruyucusu olan Kral Salman, kral olmadan önce Haziran 2012'den bu yana Suudi veliaht prensi ve başbakan yardımcısı olarak 2-1 / 2 yıldan fazla zaman harcadı. Ayrıca 50 yıldan uzun bir süredir Riyad bölgesinin valisi olarak görev yaptı.

Genç Suudiler arasında popüler olan 34 yaşındaki prens Selman, muhafazakar Müslüman krallıkta sosyal kısıtlamaları hafifletmek, kadınlara daha fazla hak vermek ve ekonomiyi çeşitlendirme sözü vermek için evde övgü kazandı.

Kralın destekçileri için, bu cesurluk yurtiçinde ve yurtdışında onlarca yıl süren dikkat, durgunluk ve titreme sonrasında hoş bir değişiklikti.

Ancak devletin medyanın kontrolü ve krallıkta muhalefetin baskısı, iç coşkunun ölçüsünü zorlaştırıyor.

Kaynak: hindustantimes, Reuters