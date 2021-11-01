9 Filistinli gözaltına alındı

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskınlar düzenlediği belirtildi.

Baskınlarda 9 kişinin gözaltına alındığına vurgu yapılan haberde, Ramallah kentinin Naalayn beldesindeki baskınlarda İsrail askerlerinin onlarca Filistinli genci alıkoyduğu ve Yahudi yerleşim birimi karşıtı gösterileri sürdürmemeleri yönünde hapisle tehdit ettiği kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.