9 katlı bir apartmanda yangın çıktı: 2 ölü, 20 yaralı

İran'ın batısındaki Kirmanşah kentinde 9 katlı bir apartmanda çıkan yangında 2 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Devlet televizyonundaki habere göre, akşam saatlerinde 9 katlı bir apartmanda yangın çıktı.

2 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı yangının nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtildi.