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9 katlı bir apartmanda yangın çıktı: 2 ölü, 20 yaralı

İran'da Kirmanşah kentinde 9 katlı bir apartmanda yangın çıktı. Yangında 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Ortadoğu 26.12.2021, 01:43
9 katlı bir apartmanda yangın çıktı: 2 ölü, 20 yaralı

İran'ın batısındaki Kirmanşah kentinde 9 katlı bir apartmanda çıkan yangında 2 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Devlet televizyonundaki habere göre, akşam saatlerinde 9 katlı bir apartmanda yangın çıktı.

2 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı yangının nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA
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#iran #yangın
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