9 metrekarelik çadırda 11 kişilik hayat mücadelesi

Esed rejimi ve Rusya'nın saldırıları nedeniyle sekiz ay önce eşi, 7 çocuğu ve 2 torunuyla İdlib'den Cerablus'a göç eden 45 yaşındaki Meryem El Hac, 9 metrekarelik bez çadırda ailesiyle yaşam mücadelesi veriyor.

İdlib'te rejim ordusu ve Rusya'nın ağırlaşan saldırılarından canlarını kurtarmak için 2019 Aralık'ta her şeyi geride bırakarak kaçan El Hac ailesi, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Halep kentine bağlı Cerablus ilçesine sığındı.

AA muhabirine içinde bulundukları şartları anlatan Meryem El Hac, eşi, 7 çocuğu ve bebek yaşta yetim kalan 2 torunuyla yaşadıkları 9 metrekarelik çadıra sığmakta zorlandıklarını söyledi.

Kış aylarını içerisinde soba olmayan bez çadırda geçirdiklerini belirten Hac, "İdlib'teki saldırılardan kaçarak canımızı kurtarabildik ama buradaki yaşam mücadelemiz sürüyor." dedi.

Yaz aylarında ise sıcak havadan dolayı çadırın içinde duramadıklarını kaydeden Hac, "Yazın çadırın içi çok sıcak olduğu için komşuların evine sığınıyoruz. Akşamları ise karanlıktan korkuyoruz. Çadırın içini hayırseverlerin verdiği solar lamba ile aydınlatsak da gecelerimizi kapısı olmayan çadırımızdan bir tehlike gelecek korkusuyla tedirginlik içinde geçiriyoruz." diye konuştu.

Çadırlarında mutfak bulunmadığı için yemeklerini her gün komşunun evinde pişirmek zorunda kalan Hac, "Yine de Allah'a her halimiz için şükrediyorum ve evimize yeniden dönüp barış içinde yaşayabilmek için dua ediyorum." ifadelerini kullandı.