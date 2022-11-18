9 sene önce hayatını kaybeden muhalif komutan Abdulkadir Salih kimdir?

Suriye savaşının önde gelen muhalif komutanlarından Abdulkadir Salih 9 sene önce bugün hayatını kaybetti.

Salih, Suriye'de muhalefetin simge isimlerinden biriydi.

Savaştan önceki yıllar

1979 yılında, Halep'in kuzeyindeki Mare'de doğdu.

İlk eğitimini bölgede alan Salih, 2011 yılında başlayan iç savaştan önce ticaretle uğraşıyordu.

Gıda ve bakliyat tüccarı olan Abdulkadir Salih, devam eden yıllarda "Hacı Mare" olarak anılacaktı.

Savaş ve sonrası

Suriye'de Beşar Esed rejimine karşı 2011 yılında başlayan halk gösterileri kısa zamanda yayıldı.

Gösterilere karşı Esed rejiminin saldırıları ve yüzlerce sivilin öldürülmesi, protestoları bir halk ayaklanmasına çevirdi.

Gösterilere saldıran rejime karşı silaha ilk sarılan ve organize olmaya başlayan ilk kişilerden biri de Abdulkadir Salih'ti.

Halep'in kuzey kırsalında Esed rejimine karşı ilk silahlı muhalif grubu kurdu.

Tüccar olan Salih, mülkiyeti altındaki tüm malları, silah ve mühimmat satın almak için satarak grubunun askeri kapasitesini artıracaktı.

Liva el Tevhid

Salih'in liderliğini yaptığı Liva el Tevhid, 2011 yılının ardından katılımlarla büyüdü.

Grup Azez, Cerablus, Halep, Er Rai gibi birçok yerleşimde Salih'in liderliğinde birçok muharebeye girdi. Liva el Tevhid, Halep şehrine giren ilk muhalif gruplardan biri oldu.

Aynı zamanda grup, Hama'da ve Humus'taki Kuseyr gibi bazı diğer bölgelere de savaşçı gönderdi.

Abdulkadir Salih, yaptığı birçok açıklamada "Suriye'nin geleceğinde kanunların kaynağının şeriat olması gerektiğini" savundu.

Salih'in liderliğinde Liva el Tevhid, Suriye'nin önemli gruplarından biri haline geldi.

Ölümü

Birçok çatışmaya doğrudan katılan ve toplam iki suikast girişimi atlatan Salih, birçok yara aldı.

Salih, 16 Kasım 2013 tarihinde Halep'in kuzeyindeki Müslimiye'deki piyade okuluna yönelik bir hava saldırısında ağır yaralandı.

Tedavi altına alınan Salih, aldığı ağır yaralar sebebiyle hayatını kaybetti.

Salih'in ölümünün ardından Liva el Tevhid zaman içinde parçalanarak, grubun mensupları diğer oluşumlara katıldı.

Kaynak: Mepa News