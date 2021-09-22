ABD 60 DEAŞ militanını Haseke'deki üsse nakletti
ABD'nin 60 kadar DEAŞ'lı teröristi Suriye'deki bir ABD üssüne naklettiği bildirildi.
Ortadoğu 22.09.2021, 01:32
ABD onlarca DEAŞ teröristini Suriye Demokratik Güçleri'ne ait Kamışlı bölgesindeki üsse nakletti.
Suriye haber ajansı bunun ABD ordusunun terör saldırıları gerçekleştirmek için DEAŞ'ı kullanma amacı doğrultusunda gerçekleştirdiğini bildirdi.
İstihbarat kaynaklarından alınan bilgiye göre A BD’nin askeri helikopterinin Şeddadi'deki yasa dışı üsse indiği bildirildi.
Kaynak: Tevhid Haber
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