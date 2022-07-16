ABD Başkanı Biden, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü
ABD Başkanı Joe Biden, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bir araya geldi.
Ortadoğu 16.07.2022, 19:43
BAE resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Güvenlik ve Kalkınma Zirvesi'ne katılmak üzere bu ülkede bulunan BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, ABD Başkanı ile bir araya geldi.
Görüşmede iki ülke arasında stratejik ilişkileri geliştirme yolları, çeşitli alanlarda iş birliği ve kalkınma fırsatları ele alındı.
Ayrıca görüşmede ABD ve BAE'yi ilgilendiren, ortak koordinasyon gerektiren bölgesel ve küresel meseleler masaya yatırıldı.
Kaynak: AA
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