ABD'den Lübnan'a 3 helikopter

ABD'nin hibe ettiği helikopterlerin teslimi için Beyrut Hava Üssü'nde bir tören düzenlendi.

Söz konusu törene ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Dorothy Shea, Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn'ı temsilen teçhizattan sorumlu Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Ziyad Heykel ile Lübnan ordusu ve ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğinden yetkililer katıldı.

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, 9 Eylül'de Lübnan ordusunun iyileştirilmesine yönelik 47 milyon dolarlık askeri yardım paketini onaylamıştı.