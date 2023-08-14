ABD'den YPG eşliğinde sevkiyat

Aralarında teröristlerin bulunduğu ABD konvoyu, akşam saatlerinde Kamışlı'ya sevkiyat gerçekleştirdi. 15 araçlık konvoy, başka bir araçtan görüntülendi.

ABD askerleri, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye desteğini sürdürüyor.

Eli kanlı örgütün işgal altında tuttuğu bölgelerde teröristlere silahlı eğitim veriliyor.

ABD güçlerine ait iki konvoy, geçtiğimiz ay, Irak ile Suriye arasındaki El-Velid sınır kapısından Haseke'ye giriş yapmıştı.

Yaklaşık 100 araçtan oluşan iki konvoy, PKK/YPG’nin işgalindeki Şeddadi, Rumeylan ve Tel Beyder'deki Amerikan güçlerine ait üslere zırhlı araçlar, akaryakıt tankerleri ve çok sayıda mühimmat taşımıştı.

Son dönemde giderek artan sayıda gerçekleştirilen sevkiyatlara bir yenisi eklendi.

Amerikalı askerler, teröristlerin de bulunduğu konvoyla Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'ya doğru ilerledi.

Akşam saatlerinde hareketlilik

Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre, 15 araçlık askeri konvoy, Haseke'nin en büyük şehrine sevkiyat gerçekleştirdi.

Akşam saatlerinde ilerleyen konvoydaki hareketlilik, başka bir araçtan kaydedildi.

2015'ten beri devam eden destek

ABD ordusu; 6, 8, 22 ile 25 Ocak'ta Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Haseke ilinde yer alan üs ve askeri noktalarına en az 200'e yakın araçtan oluşan askeri ve lojistik takviye konvoyu göndermişti.

Terör örgütü DEAŞ'a karşı kurulan koalisyon içerisinde yer alan ABD, Fırat'ın doğusundaki Haseke ve Deyrizor topraklarında YPG/PKK'lı teröristlere daha önce de çeşitli silahlı eğitimler ve tatbikatlarla destek olmuştu.

ABD ve öncülük ettiği koalisyon güçleri, 2015'ten bu yana binlerce YPG/PKK'lı teröriste silahlı eğitim verdi.

ABD'nin Suriye'deki varlığı

ABD, Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken, petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti.

Terör örgütü PKK/YPG’ye desteğini sürdüren ABD güçleri, halihazırda Suriye'de Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerde çok sayıda üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.

Washington, PKK/YPG'li teröristlerin işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına da sürekli takviye gönderiyor.