ABD, Golan üzerinden sömürgeciliğe devam ediyor

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tanıma girişiminin uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirterek, "ABD'nin Golan'ı işgalci siyonistlere bağışlama girişimi sömürgeciliktir." dedi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Ruhani, başkent Tahran'da bazı bakanları ve üst düzey memurları kabul ettiği görüşmede, ABD Başkanı Trump'ın Golan Tepeleri'yle ilgili tek taraflı kararını eleştirdi.

Trump'ın attığı adımla uluslararası hukuku çiğnediğini ifade eden Ruhani, şöyle konuştu:

"Hiç kimse ABD'de birinin çıkıp da başka bir ülkeye ait toprağı kendi başına ve uluslararası hukuka aykırı bir şekilde bir işgalciye bağışlayabileceğini hayal edemezdi. ABD'nin Golan'ı işgalci siyonistlere bağışlama girişimi sömürgeciliktir. Sömürgeciliğin hâkim olduğu dönemde bazı sömürgeci güçler bu tür kararlar alıyor ve bir ülkenin topraklarının bir kısmını başka bir ülkeye bağışlıyordu ancak içinde bulunduğumuz asırda bunun örneği yoktur."

ABD Başkanı Trump, Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tanıyan başkanlık kararını dün imzalamıştı. Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB), Türkiye, İngiltere, Rusya ve diğer birçok ülke ve uluslararası kurum, ABD yönetiminin tek taraflı kararını tanımadığını açıklamıştı.

İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail, 1981'de Golan Tepeleri'ni tek taraflı olarak ilhak ettiğini açıklamış ancak uluslararası toplum bu kararı tanımamıştı.