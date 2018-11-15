ABD güçleri Deyrizor'u vurdu: 17 sivil öldü

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilindeki bir köye düzenlediği hava saldırısında aynı aileden 17 sivil öldü.

Deyrizor'daki güvenilir yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, koalisyon güçlerinin Deyrizor'un doğu kırsalında terör örgütü DEAŞ'ın işgalindeki Süse beldesine bağlı Elbubedran köyüne hava saldırısı yaptı. Kaynaklar, saldırıda aynı aileden çoğu kadın ve çocuk 17 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Koalisyon güçlerinin Deyrizor'un doğu kırsalında DEAŞ'ın işgali altındaki Şiife belde merkezi ile Keşme bölgesine önceki gün düzenlediği hava saldırılarında ise en az 20 sivil yaşamını yitirmişti. Böylece son üç günde en az 37 sivil hava saldırıları sonucu öldü.

Terör örgütü YPG/PKK, ABD'nin desteğiyle Fırat Nehri'nin doğusunda Deyrizor'un doğu ve batı kırsalındaki bölgeleri işgal ediyor. ABD'nin havadan, Fransa'nın karadan topçu atışlarıyla destek verdiği YPG/PKK, 11 Eylül'den bu yana DEAŞ'ı Deyrizor'dan tamamen çıkarmayı hedefliyor.

Halihazırda DEAŞ, Heccin ilçe merkezi, Şiife ve Süse belde merkezleri ile beldelere bağlı bazı köyleri elinde tutuyor. Deyrizor'un batı kısmında ise Beşşar Esed rejimi güçleri mevcut.

Suriye topraklarının yaklaşık yüzde 28'i YPG/PKK'nın işgalinde. DEAŞ ise Suriye'de üç bölgede varlığını sürdürüyor. Suriye topraklarının yüzde 3,3'ü halen DEAŞ'ın işgali altında bulunuyor.

Kaynak: AA