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ABD İHA'larına İran engellemesi

2 ABD İHA'sının Umman Denizi'nde İran tarafından engellendiği açıklandı.

Ortadoğu 09.11.2021, 09:44
ABD İHA'larına İran engellemesi

İran, Umman Denizi'nde hava savunma tanımlama bölgesine giren ABD Hava Kuvvetleri'ne ait RQ4 ve MQ-9 tipi 2 insansız hava aracını (İHA) engellediğini ve uyardığını açıkladı.

İran devlet televizyonunda yer alan habere göre, İran ordusu ülkenin güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinin Mekran Sahillerinde Zulfikar-1400 adıyla tatbikat yapıyor.

Tatbikat esnasında İran'ın hava savunma tanımlama bölgesine (ADIZ) giren ABD Hava Kuvvetleri'ne ait RQ4 ve MQ-9 tipi 2 İHA'nın engellendiği ve uyarıldığı belirtildi.

ABD İHA'larının İran ordusunun gerçekleştirdiği tatbikat ile ilgili bilgi toplamak amacıyla bölgeye geldiği iddia edildi.

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#ABD #iha #iran
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