ABD 'Irak tecrübeli' katillerini Filistin'e gönderiyor

Netanyahu ve ekibinin Gazze’ye yönelik kara operasyonunu yönetemeyeceğini düşünen ABD, katliamı komuta etmesi için “Felluce Kasabı” olarak bilinen Korgeneral James Glynn’i İsrail’e yolladı. Beyaz Saray, “General Glynn İsrail’in yürüttüğü operasyonlara liderlik edebilecek tecrübeye sahip” dedi. ABD, Irak işgalinde Felluce’de büyük direnişle karşılaşınca 6 binden fazla sivili katletmiş 200 bin kişi yerinden olmuştu.

Gazze’deki soykırımın bir numaralı destekçisi ABD, kara harekatında büyük kayıplar vermekten endişe duyan İsrail’e “Felluce kasabı” lakaplı Korgeneral James Glynn’i yolladı. 1973 yılından sonra ilk kez savaş ilan eden ve sivillere yönelik hava saldırıları ile soykırım gerçekleştiren İsrail, meskun mahal çatışmalarında ordusunun tecrübesiz oluşu nedeniyle Gazze’ye girmekten çekiniyor. Washington yönetimi, Tel Aviv’in bu alandaki eksikliğini gidermek amacıyla, ABD Deniz Piyade Kolordusu’nun 2. adamı Glynn’i, operasyonu planlamak ve “işgalcinin kayıplarını minimuma indirmek” hedefiyle İsrail’e gönderdi. 300 bin kişilik ordusunu ve yüzlerce tankını Gazze sınırına yığan İsrail’in, buna karşılık kara operasyonu yürütecek yetkinlikte olmadığı düşünülüyor. 2006 yılında Hizbullah’a karşı hezimetle sonuçlanan savaşın travmasını atlatamayan İsrail’in, halihazırda meskun mahal çatışmalarında tecrübesi de bulunuyor.

BIDEN İSRAİL’İN PLANI OLMAMASINDAN ENDİŞE DUYDU

New York Times ve Jerusalem Post’un Biden yönetiminden üst düzey yetkililere dayandırdığı habere göre, İsrail ordusu henüz kara saldırısı başlatmak için hazır değil. Haberlere göre Biden ve ekibi, İsrail'in net bir askeri planının olmamasından ve gerçekleştirilebilir bir eylem planının bulunmamasından endişe duyuyor. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, basın toplantısında bir gazetecinin 'General James Glynn ve diğer bazı kişilerin İsraillilere danışmanlık yapmaları için gönderildiğini teyit edebilir misiniz' sorusuna 'General Glynn İsrail'in yürüttüğü operasyonlara liderlik edebilecek tecrübeye sahip' dedi.

NETANYAHU’YA GÜVEN YOK

Ordu içinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya karşı olan güvensizliğin de kara harekatını aksatabileceği düşünülüyor. Netanyahu, Gazze saldırısını kötü yönetmekle, El-Kassam Tugayları'nın saldırısında başarısız olmakla ve sorumluluk üstlenmemekle eleştiriliyor. İsrail basınındaki haberlere göre en az 3 İsrailli bakan, Netanyahu'yu sorumluluğu üstlenmeye zorlamak için istifa etmeyi düşünüyor. Washington yönetiminin Glynn’i yollayarak ordu içindeki iki başlılığın önüne geçmeyi hedeflediği düşünülüyor.

İSRAİL ASKERLERİ İSTEKSİZ

İsrail basınından Haaretz'in 'İsrail, Gazze Kara Harekâtı Öncesinde Sinir Bozucu Bir Bekleme Oyunu Oynuyor' başlıklı haberinde hükümet ile ordu arasındaki gerilim mercek altına alındı. Kara operasyonunun gecikmesiyle ordu ve Netanyahu yönetimi arasında iplerin kopma noktasına geldiği kaydedilen haberde, “Gazze Şeridi'nde kara manevrası için artan bekleyiş halkın, ordunun ve hükümetin sinirlerini yıpratıyor” yorumuna yer verildi. İsrail’in kara birimlerinin savaşma konusunda da isteksiz olduğu vurgulayan Haaretz, bu durumun da kara harekatının gecikmesinde etken olduğunu ifade etti. Meskun mahal çatışmalarında kendine güvenmeyen orduyu Netanyahu’nun emrine bırakmak istemeyen ABD’nin Glynn’i göndermesinin ana nedenlerinden biri olduğu belirtiliyor.

FELLUCE KASABI GÖREVDE

İsrail katliamının akıl hocası olacak olan Glynn, Felluce katliamının baş mimarlarından. Savaş suçları ile dolu kariyeri nedeniyle “Felluce Kasabı” olarak anılan Glynn, 1989 yılından beri ABD ordusunda görev alıyor. Hem Körfez Savaşı hem de Irak Savaşı’nda üst düzey görevler alan Glynn, 2. Felluce Savaşı’nda gerçekleştirilen sivil katliamın baş müsebbibi. ABD’li general, Suriye’de de DEAŞ’a karşı PKK uzantısı SDG/YPG’yi komuta etti kontrgerilla saldırılarını planladı. Sadece en düzey düzey komutanlara verilen “3 yıldızlı” rütbeye sahip olan Glynn’in katliamlarına yeni bir sayfa eklemek için Gazze'ye yönelik saldırı planını hazırlayacağı belirtiliyor.

BİR ŞEHRİ YOK ETTİLER

Birleşmiş Milletler kararına dahi kulak tıkayan ABD ve İngiltere, “Saddam’ın elinde kimyasal silah var” yalanını bahane ederek Irak’ı işgal etti. Iraklılar ABD işgaline karşı olduklarını ve direneceklerini açıkladı. Felluce bu anlamda en uzun direnen kent oldu. Bir yıla yakın bir süre kontrol edilemeyen şehir Kasım 2004’te ikinci bir savaşa tanıklık etti. İşgalci Amerikan Ordusu, İngiliz Askerleri ve şii milislerle Felluce’yi kuşatma altına aldılar. 7 Kasım’da başlayan çatışmalar 23 Aralık’a kadar devam etti. Kentte resmen katliam yapan ABD ve müttefikleri 6 binden fazla sivili katletti. 200 bin Iraklı yerinden olurken, 10 bin konut ve 60 cami tamamen yıkıldı. Felluce katliamından sonra bölgede istikrar sağlanamadı. DEAŞ’ın ilk ele geçirdiği kent de Felluce oldu. ABD geride öyle bir yıkım bıraktı ki, aradan seneler geçmesine rağmen DEAŞ’ın ilerleyişi kolay oldu. Musul ve Rakka örgütün kontrolüne geçince Glynn bir kez daha sahneye çıktı. DEAŞ’a karşı verilen konragerille savaşını, Felluce Kasabı yönetti. Bölgedeki DEAŞ’a karşı mücadele bahanesiyle 30 bine yakın PKK’lının eğitimini üstlenen Glynn, Suriye’de faaaliyet gösteren terör örgütü yapılanmasının da temelini atmış oldu.