ABD İsrail ordusuna danışmanlık için subaylar gönderdi

ABD'nin İsrail'e destek amacıyla üst düzey kurmay isimleri bölgeye gönderdiği bildirildi.

ABD İsrail'e üst düzey kurmay isimlerini gönderdi.

Axios'tan Barak Ravid'in haberine göre, ABD'li ve İsrailli yetkililer, Gazze'deki kara saldırısında İsrail yönetimine danışmanlık yapmak üzere çeşitli subaylar İsrail'e gönderildi.

Gönderilen isimler arasında Deniz Piyadeleri'ne mensup (Marines) Korgeneral James Glynn de bulunuyor. Glynn daha önce Deniz Piyadeleri'nin özel operasyonlarını yönetmiş ve Irak'ta IŞİD'e karşı yürütülen operasyonlarda yer almıştı.

Glynn ve diğer ABD'li subaylar operasyonları yönetmiyor ancak İsrail ordusuna Gazze'deki planları konusunda askeri danışmanlık yapıyor. Bu tavsiyeler İsrail'in muhtemel kara harekatına odaklanıyor.

Habere göre Glynn'in İsrail'in kara harekatını takip etmek üzere İsrail'de kalması beklenmiyor.

İsrail'in saldırısının ne zaman başlayacağı henüz belli değil.