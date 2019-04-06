'ABD Kızılhaç'ın İran'a yardımını engelliyor'

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, ABD'nin ülkedeki selzedelere yönelik insani yardımları engellediğini ve bu nedenle Kızılhaç'ın İran Kızılayına bir dolar dahi yardımda bulunamadığını söyledi.

Laricani, Parlamentolararası Birliği (PAB) 140. Genel Kuruluna katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya hareketinden önce Tahran'daki Mehrabad Havalimanı'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığının uluslararası kamuoyunu yanıltıcı açıklamalar yaptığını ve Kızılhaç'ın İranlı selzedelere yönelik yardımlarını engellediğini belirten Laricani, "ABD, Kızılhaç'ın İran'a yardım ulaştırmasına mani oldu. Bu yüzden Kızılhaç, İran Kızılayına bir dolar dahi yardımda bulunamamıştır." ifadelerini kullandı.

Kızılhaç'ın uluslararası bir organizasyon olduğunu ve sel ile savaş gibi durumlarda siyasi görüşleri dikkate almadan ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırdığını aktaran Laricani, bu kuruluşun ABD yaptırımları nedeniyle İran'a insani yardımları ulaştıramadığını söyledi.

Öte yandan Laricani, Doha'daki genel kurul toplantısı çerçevesinde katılımcı ülkelerin meclis başkanları ile muhtelif konularda görüş alışverişinde bulunacaklarını kaydetti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, 3 Nisan'da yaptığı açıklamada, ABD'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle felaketin yaşandığı bölgelere yeterli yardımın ulaştırılamadığını belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise aynı gün yazılı açıklama ile ülkesinin İran Kızılayına yardımları engellediğine yönelik iddianın doğru olmadığını ifade etmişti.

İran'ın genelinde yaklaşık iki hafta etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketinde 70 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA