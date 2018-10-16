ABD'li Jeffrey Suriyeli muhaliflerle görüştü 

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye'deki temasları çerçevesinde Suriye'deki son gelişmeleri görüşmek için Suriyeli muhaliflerle bir araya geldi. Türkiye'deki ziyareti kapsamında Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) yetkilileriyle görüştü.

SMDK Başkan Abdurrahman Mustafa, Jeffrey ile yaptıkları görüşmede Soçi mutabakatının uygulanmasını ele aldıklarını belirterek, "Soçi mutabakatı çok olumlu bir adımdı. Türkiye'ye gösterdiği çabalardan dolayı çok teşekkür ederiz." dedi.

Mustafa, uluslararası toplumdan Soçi mutabakatına daha fazla destek beklediklerini vurgulayarak, Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altında sürdürülen siyasi çözüme destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Jeffrey’in, Türkiye'deki temaslarının ardından Katar ve Suudi Arabistan'a geçeceği öğrenildi.

ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, 17 Ağustos'ta başladığı yeni görevindeki ilk yurt dışı turunda 1-4 Eylül tarihlerinde İsrail, Ürdün ve Türkiye'yi ziyaret etmişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2018, 18:23