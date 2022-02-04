ABD, Lübnan'a elektrik tedariki için Esed rejimine yönelik yaptırımlardan vazgeçmeyecek

Günlük basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Price, İsrail ile Lübnan'ın deniz yetki sınırları için anlaşma çabalarını desteklediklerini kaydetti.

Price, iki hükümetle de yakın çalıştıklarını belirterek, Lübnan'ın enerji ihtiyacı konusunu da yakından takip ettiklerini söyledi.

Lübnan'ın çeşitli enerji anlaşmaları yapmaya çalıştığını, ülkenin enerji krizine yönelik bölgesel çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Price, şu ifadeleri kullandı:

"Lübnan'daki enerji eksikliği, su gibi, sağlık hizmetleri gibi kritik hizmetlerin Lübnan halkına sunulmasını tehdit etmeye devam ediyor. Elektrik dağıtımının Suriye şebekesinden geçmesi gerektiğini biliyor olsak da Esad hükümetine karşı sıkı yaptırım rejimimizin yürürlükte kaldığını vurgulamak istiyorum. Bu durumda veya başka bir durumda Suriye ile ilgili herhangi bir yaptırımı kaldırmadık, bundan feragat etmedik. Bu düzenlemenin nasıl yapılandırılacağını ve finanse edileceğini daha iyi anlamak, ABD politikasıyla uyumlu olmasını sağlamak ve olası yaptırım endişelerini gidermek için Ürdün ve Lübnan hükümetleriyle temas halindeyiz."

Price, Lübnan'ın, Ürdün ve Mısır ile yapmaya çalıştığı anlaşmaların ABD'nin Suriye yaptırım programıyla uyumunu sağlamak için Hazine Bakanlığının Yabancı Varlıkların Kontrol Ofisi (OFAC) ile yakın bir şekilde çalıştıklarını dile getirdi.