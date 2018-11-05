ABD'nin açıklamasına İran'dan ilk tepki

ABD'nin İran'a yönelik yaptırım açıklamasına Tahran'dan ilk yanıt geldi.

Reuters'e konuşan İranlı bir hükümet yetkilisi, Tahran'ın ABD'nin yaptırım kararından endişe etmediğini ve İran'ın ABD'ye boyun eğmeyeceğini söyledi.

Yapılan açıklamada uygulanan yaptırımların yeni olmadığı, İran'ın Amerikan yaptırımlarına alışık olduğu, Tahran'ın yaptırım kararından endişe duymadığı ve ABD'ye boyun eğmeyeceği belirtildi.

ABD, İran'a karşı olan yaptırımların tümünü tekrar yürürlüğe koydu. İran Gemicilik ve Enerji Sektörü'ndeki 200'den fazla kişi ve geminin yaptırım listesinde olduğu açıklandı.50 İran bankası ile 700'den fazla İranlı, İran Hava Yolları ve 65'ten fazla uçağı, İran Atom Enerjisi Kurumu, 23 yan kuruluş ve ilgili kişiler yaptırım listesine alındı.