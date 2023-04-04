ABD'nin ağır silahları kayıp hem de PKK bölgesinde

Sözde DEAŞ ile mücadele adı altında Irak ve Suriye'de terör örgütü PKK/YPG/SGD'yi kendine ortak tutan ABD'nin milyonlarca dolarlık mühimmatı kaybettiği ortaya çıktı. Kapsamlı listesi tutulmayan mühimmat ve teçhizatın çalındığı iddia edilirken, terör örgütlerinin eline geçmiş olabileceği değerlendiriliyor.

ABD’nin, Suriye ve Irak’ta terör örgütleri PKK/YPG/SDG ile iş birliğinin karanlık ayrıntılarında yeni skandallar ortaya çıkmaya devam ediyor. DEAŞ ile mücadele bahanesiyle kaynak akıttığı terör örgütlerinin ABD ordusunun bölgedeki üslerini soyduğu ortaya çıktı. 700 milyon dolar değerinde silah ve mühimmatın Suriye ve Irak’taki ABD ordu üslerinden çalındığı tespit edildi. The Intercept internet sitesinin elde ettiği belgelerde, ABD ordusunun Suriye ve Irak’taki askeri operasyonlarda kullanmak üzere edindiği, aralarında zırh delici mermilerin de olduğu kritik teçhizat ve mühimmatın kaybolduğu belirtilirken, bölgeye getirilen askeri sevkiyatının kapsamlı listesinin tutulmadığının ortaya çıkması da soru işaretlerine sebep oldu. Çalındığı iddia edilen mühimmat ve silahların DEAŞ ve PKK gibi terör örgütlerinin eline geçmiş olabileceği değerlendiriliyor.

The Intercept’e göre, 2020 ile 2022 yılları arasında Irak ve Suriye’de en az dört büyük hırsızlık vakası yaşandı ve Amerikan ordusunun ekipmanlarında büyük kayıp yaşandı. 2020’nin sonlarında Kuzey Irak’taki Erbil Hava Üssü’ne nakledilirken askeri bir araçtan çok sayıda özel saha topçu alet ve teçhizatı çalındığı belirtildi. ABD üssüne doğru yola çıkan tırın 87 bin 335 dolar değerinde ekipman kaybettiği tespit edildi ve zanlıların kimlikleri tespit edilemedi. 2021 yılının Şubat ayında, Suriye’nin Deyrizor ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı Ömer Petrol Sahası’ndan özel kuvvetlere ait mühimmat tedarikinden 400 zırh delici ve yüksek patlayıcı mermiler çalındı. Temmuz veya Ağustos 2021’de Deyrizor’un kuzeydoğu kırsalındaki en büyük gaz tesisi Koniko’dan Suriye’deki başka bir üsse karayoluyla nakledilirken toplam değeri 48 bin 115 Amerikan dolar değerinde beş silah sistemi çalındı. Geçen yılın Ocak ayında, hırsızlar Irak’taki Erbil Hava Üssü’ne giderken bir nakliye konteynerine baskın yapan kimliği belirsiz kişiler 57 bin dolar değerinde askeri teçhizatı alıp götürdü.

KAPSAMLI LİSTE TUTULMADI!

2020 yılında Pentagon Genel Müfettişliği yaptığı denetimlerde, ABD’nin, DEAŞ ile mücadele amacıyla kurulan, Inherent Resolve/ Müşterek Görev Gücü- Doğal Çözüm Operasyonu’nun sözde yerel ortakları için satın alınan 715,8 milyon dolarlık ekipmanı gerektiği gibi hesaba katmadığını ortaya çıkardı. Yanlış muhasebeyi detaylandıran 2020 Pentagon müfettiş genel raporu, Özel Harekat Kuvvetleri’nin 700 milyon doları aşan rakama rağmen, ABD’nin Suriye’de ortakları terör örgütü PKK/YPG/SDG için satın alınan ve teslim edilen tüm ekipmanların kapsamlı listelerini tutmadığını da ortaya çıkardı.

Yetkililer, ABD silahlarının Suriye ve Irak’ta ne sıklıkta kaybolduğu ya da çalındığını ve bunların ABD güçlerine karşı kullanılıp kullanılmadığını belirlemenin imkansız olduğunu dile getirdi. Öte yandan koalisyonun sözcüsü Yüzbaşı Kevin Livingston’ın son beş yıl içinde herhangi bir silah, mühimmat veya teçhizatın çalınıp çalınmadığı sorusuna “Gerekli bilgiye sahip değiliz” şeklinde kaçamak yanıt vermesi dikkatlerden kaçmadı.