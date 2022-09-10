ABD'nin BAE'de terk ettiği Afganlara Kanada sahip çıktı

Taliban'ın 15 Ağustos 2021'de Afganistan'ın başkenti Kabil'e girerek yönetimi devralmasının ardından büyük kısmını eski hükümet çalışanları ve ailelerinin oluşturduğu çok sayıda Afgan ülkeden ayrılmak için girişimlerde bulunmuştu.

Bu dönemde ABD'nin birçok Afganı 'geçici süreliğine' tahliye ettiği ülkelerden biri de Birleşik Arap Emirlikleri oldu.

Ancak geçen bir yılın ardından bu ülkede kendilerine tahsis edilen sığınmacı kamplarında hayatlarını idame ettirmeye çalışan Afganların durumu daha da belirsizleşti.

Kendilerinin 'unutulduğunu' ifade eden Afganlar birçok defa yaşadıkları sığınmacı kamplarında protesto gösterileri düzenlemiş, buradaki yaşam şartlarının oldukça kötü olduğundan şikayet edip ABD'ye nakil süreçlerinin bir an önce gerçekleştirilmesini talep etmişlerdi.

Hatta çok sayıda Afgan bu süreç içerisinde kaçtıkları Afganistan'a geri dönme kararı aldı.

Kanada kabul etti

Kanada hükümeti bu kamplarda kalan Afgan sığınmacıların durumunun belirsizleşmesi ve kendilerine yönelik taleplerin ardından 1000 Afgan sığınmacıyı kabul edeceğini açıkladı.

Kanada'nın kabul edeceği sığınmacı kriterleri ise, dini azınlıklar, bekar kadınlar, memurlar, aktivistler ve gazetecilerden oluşuyor.

Yetkililer yerleştirme sürecinin önümüzdeki ay içerisinde başlayacağını aktarıyor.

Öte yandan sağlanan anlaşmanın Kanada ile bağları olan 500 Afgan sığınmacıyı daha kapsayabileceği ifade edildi.

Kaynak: Mepa News