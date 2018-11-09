ABD'nin Cerablus klibinde Türkiye'nin adı yok!

Amerika Birleşik Devletleri'nin Şam Büyükelçiliği terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen kentten bir video yayımladı.

Videoda DEAŞ sonrası kentte sağlık hizmetlerinin iyileştirildiği anlatıldı, hasta yakınları ile hastane çalışanları ile röportajlar yapıldı.

Ancak videoda, ne Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekatı ile bölgeyi terör örgütünden temizlemesine değinildi ne de sağlık ve eğitim hizmetlerinin tamamının Türkiye tarafından Cerablus halkına sunulduğuna değinildi.

Kaynak: TRT Haber

Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2018, 19:54