ABD'nin hava saldırısına Irak'tan kınama

Bakanlık Sözcüsü Ahmed es-Sahhaf, yaptığı yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı olarak Irak-Suriye sınırındaki ABD saldırısını kınıyoruz. Irak'ın herhangi bir çatışmada taraf olmasını ve ülkenin çıkar sahası olmasını reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

Saldırının Irak'ın egemenliğini ihlal ettiği belirtilen açıklamada, bu tür eylemlerin tekrarlanmaması için tüm taraflarla koordinasyonun ve diplomatik kanalların kullanılmasının sürdürüleceği kaydedildi.

Irak'ın eski başbakanlarından Nuri el-Maliki liderliğindeki Kanun Devleti Koalisyonu ile Haydar el-İbadi'nin başını çektiği Nasır Koalisyonu da söz konusu saldırıyı kınadı.

ABD güçleri, Irak-Suriye sınırında bulunan Haşdi Şabi milislerine yönelik hava saldırısı düzenlemişti. Haşdi Şabi tarafı, bu saldırıda 4 milisin öldüğünü açıklamıştı.

Başbakan Mustafa el-Kazımi'nin Askeri Sözcüsü Yahya Resul de söz konusu saldırının Irak'ın egemenliğini ihlal ettiğini ve bunu reddettiklerini açıklamıştı.

AA