ABD'nin Suriye'nin doğusunda bulunan üssüne füze saldırısı yapıldı
Amerika Birleşik Devletleri'nin, Suriye'nin doğusunda bulunan üssüne füze ile saldırı yapıldı. Suriye'nin yerel medya organları saldırının El Ömer petrol sahasındaki üsse hedef alındığını bildirdi.
Ortadoğu 17.10.2022, 08:43 17.10.2022, 08:47
Raporlara göre, saldırı sırasında askeri üsse en az altı füze ateşlendi. Füze saldırısını şu ana kadar hiçbir kişi veya grup üstlenmedi.
Mehr Haber Ajansı'na göre, mermilerin Deyrizor'un el-Hanawi ve el-Mazare bölgeleri yönünden ateşlendiği ve saldırının hemen ardından Amerikan savaş uçaklarının ve helikopter savaş gemilerinin saldırı bölgesinde gezindiği görüldüğü belirtildi.
Geçtiğimiz aylarda ABD üssü bu tür birkaç saldırıya uğramıştı.
16
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü