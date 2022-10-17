ABD'nin Suriye'nin doğusunda bulunan üssüne füze saldırısı yapıldı

Raporlara göre, saldırı sırasında askeri üsse en az altı füze ateşlendi. Füze saldırısını şu ana kadar hiçbir kişi veya grup üstlenmedi.

Mehr Haber Ajansı'na göre, mermilerin Deyrizor'un el-Hanawi ve el-Mazare bölgeleri yönünden ateşlendiği ve saldırının hemen ardından Amerikan savaş uçaklarının ve helikopter savaş gemilerinin saldırı bölgesinde gezindiği görüldüğü belirtildi.

Geçtiğimiz aylarda ABD üssü bu tür birkaç saldırıya uğramıştı.