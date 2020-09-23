ABD öncülüğündeki koalisyon Suriye'de 3 binden fazla sivili öldürdü

Suriye'de sivillere yönelik hak ihlallerini belgeleyen Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyon güçlerinin Suriye'ye müdahalesinin 6'ncı yılına ilişkin rapor yayımladı.

Rapora göre, koalisyon güçlerince 23 Eylül 2014'ten bu yana gerçekleştirilen saldırılarda 924'ü çocuk ve 656'sı kadın 3 bin 39 sivil hayatını kaybetti.

Koalisyonun Suriye'ye askeri müdahalesi sonucu birinci yıl 249, ikinci yıl 398, üçüncü yıl 1753, dördüncü yıl 432 ve beşinci yıl 205, altıncı yılda ise 2 sivil yaşamını yitirdi.

Terör örgütü YPG/PKK'ya destek veren koalisyon güçlerinin bombardımanı sonucu en çok sivil kayıpları 1133 ile Rakka'da kaydedildi.

Rakka'yı 784 ile Halep, 626 ile Deyrizor, 218 ile Haseke, 140 ile İdlib, 133 ile Humus ve 5 sivil kayıp ile Dera takip etti.

Raporda, koalisyon güçlerinden öldürdüğü sivillerin yakın larına tazminat ödemesi talep edildi.

Koalisyon güçleri en az 172 kez "katliam" yaptı

Saldırıda en az 5 kişinin hayatını kaybettiği olayların "katliam" olarak nitelendirildiği raporda, koalisyon güçlerinin 6 yılda en az 172 kez katliam yaptığı bilgisine yer verildi.

23 Eylül 2014'ten bu yana düzenlediği bazı saldırılarda sivil yerleşimlerini de hedef alan DEAŞ karşıtı koalisyon, bombardımanlarda aralarında okul ve pazar yerlerinin olduğu "sivil yaşam" merkezlerini en az 181 kez hedef aldı.

Koalisyon güçlerinin saldırıları sonucu Rakka, Deyrizor ve Haseke illerinde 560 binden fazla sivil evlerini terk etmek zorunda kaldı.

YPG/PKK'nın yerel yönetimleri işgal etmesi

Raporda, terör örgütü YPG/PKK'nın, DEAŞ'tan boşalan bölgelerin yerel yönetimine el koyduğu kaydedilirken, buralarda bölge halkından bir sivil yönetimin seçilerek başa geçmesi gerektiği vurgulandı.

Raporda, "Cezire bölgesindeki halk kendinin öz yönetimde temsil edildiğini düşünmüyor. Şu an bölgenin yönetimi terör örgütü PKK'nın uzantısı olan YPG'nin kontrolünde. Bölgenin yönetimi etnik ayrımcılık üzerine kurulmuş." ifadelerine yer verildi.

Bölgenin yeniden imarı

DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin saldırılarında büyük çaplı yıkımların olduğunu anımsatılan raporda, koalisyon güçlerinin bölgenin imarında üzerine düşeni yapması gerektiği belirtildi.

Raporda ayrıca, koalisyon güçlerinden, DEAŞ'ın alıkoyduğu ve henüz haber alınamayan 8 binden fazla kişinin bulunması veya akıbetlerinin ortaya çıkarılması konusunda yardımcı olması istendi.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2020, 17:54