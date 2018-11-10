ABD öncülüğündeki koalisyon yine sivilleri vurdu

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Suriye'nin Hacin bölgesine düzenlediği hava saldırısında 14'ü çocuk 25 sivil hayatını kaybetti.

ABD öncülüğündeki koalisyon yine sivilleri vurdu

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, Suriye’nin Hacin Bölgesi’nde hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 14’ü çocuk, 25 sivil hayatını kaybetti.

Sputnik'in Suudi El-Hadas televizyonuna dayandırdığı habere göre Suriye İnsan Haklarını İzleme Merkezi, DEAŞ hedeflerini vurmak için havalanan koalisyon uçaklarının sivillerin yaşadığı evleri vurduğunu belirtti.

Daha önce koalisyonun 3 Kasım’da aynı bölgeye gerçekleştirdiği hava saldırısında da 15 sivil hayatını kaybetmişti. Suriye Dışişleri Bakanlığı, BM Güvenlik Konseyi’nden, koalisyonun yasaklı beyaz fosforu da kullandığı hava saldırılarını kınamasını talep etmişti.

Kaynak: Ajanslar

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