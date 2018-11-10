ABD öncülüğündeki koalisyon yine sivilleri vurdu

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, Suriye’nin Hacin Bölgesi’nde hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 14’ü çocuk, 25 sivil hayatını kaybetti.

Sputnik'in Suudi El-Hadas televizyonuna dayandırdığı habere göre Suriye İnsan Haklarını İzleme Merkezi, DEAŞ hedeflerini vurmak için havalanan koalisyon uçaklarının sivillerin yaşadığı evleri vurduğunu belirtti.

Daha önce koalisyonun 3 Kasım’da aynı bölgeye gerçekleştirdiği hava saldırısında da 15 sivil hayatını kaybetmişti. Suriye Dışişleri Bakanlığı, BM Güvenlik Konseyi’nden, koalisyonun yasaklı beyaz fosforu da kullandığı hava saldırılarını kınamasını talep etmişti.

Kaynak: Ajanslar