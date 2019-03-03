ABD ordusu son saldırıya hazırlanıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın DEAŞ'ı tamamen bitirdiğini açıklamasının ardından, ordu birlikleri Suriye'de bulunan örgüte son darbeyi vurmayı hedefliyor.

Deyrizor'a sıkışan DEAŞ, ABD öncülüğündeki koalisyon güçleriyle yoğun çatışma içerisindeydi. YPG/PKK'nın da desteklediği ABD güçlerinin sona yaklaştığı ifade ediliyor.

Bagoz bölgesine sıkışan terör örgütü DEAŞ'ın bugün itibariyle askeri varlığının tamamen ortadan kaldırılması amaçlanıyor.

BÖLGEDEKİ SON DURUM

ABD'nin havadan, Fransa'nın karadan topçu atışlarıyla destek verdiği YPG/PKK, 11 Eylül 2018'de DEAŞ'ı Deyrizor'dan tamamen çıkarmak için saldırılar başlatmıştı. YPG/PKK, Deyrizor'da DEAŞ'ın son kalesi konumundaki Heccin ilçe merkezini işgal ettikten sonra ilçenin diğer beldelerini de ele geçirmek için harekete geçmişti. Halihazırda DEAŞ, Deyrizor ilinin doğu kırsalında sadece Bagoz beldesinde varlık gösteriyordu. Deyrizor'da Fırat Nehri'nin batısındaki bölgede ise Esed rejimi güçleri bulunuyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net