ABD ordusuna ait helikopter Japonya'da acil iniş yaptı

ABD ordusuna ait askeri bir helikopterin Japonya'nın güneybatısındaki Miyazaki eyaletinde bir pirinç tarlasına acil iniş yaptığı bildirildi.

Japon Hava Öz Savunma Kuvvetleri (ASDF) Nyutabaru Hava Üssü'nden ABD ordusuna ait helikopter, iki mürettebatıyla yerel saatle sabah 08.00 sularında kalktı.

Helikopter, Miyazaki'nin Kuşima ilçesinde yerleşim bölgesine 500 metre mesafede bir pirinç tarlasına yerel saatle sabah 9.30 sularında acil iniş yaptı.

Olayda yaralanan olmadı.

Okinawa Adası'ndaki Futenma Hava Üssü envanterine kayıtlı AH-1 tip helikopterin iniş sırasında büyük bir hasar almadığı bildirildi.

Helikopterin bulunduğu bölgeden Futenma Üssü'ne nakliyesine ilişkin bölgeye ekip gönderildi.

Kamu yayıncısı NHK'nın haberine göre, Kyuşu Bölge Savunma Bürosu ile Miyazaki Valiliği olaya yönelik soruşturma başlattı.