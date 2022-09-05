ABD Ortadoğu’da B-52'lerle güç gösterisi yaptı

İngiltere’nin Fairford kentindeki Kraliyet Hava Kuvvetleri üssünden havalanan bombardıman uçakları, bölgeden ayrılmadan önce dün Kuveyt ve Suudi Arabistan savaş uçaklarıyla birlikte eğitim görevleri kapsamında Doğu Akdeniz, Arap Yarımadası ve Kızıldeniz üzerinde uçtu.



ABD Hava Kuvvetleri'nin Ortadoğu'daki en üst düzey yetkilisi General Alexus Greenkiewicz konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “ABD'ye ve ortaklarımıza yönelik tehditler cevapsız kalmayacak. Bunun gibi görevler düşmanlarımızı caydırmak ve gerekirse onları yenmek için güçleri birleştirme yeteneğimizi gösteriyor” ifadelerini kullandı.



ABD Merkez Komutanlığı İran’dan bahsetmezken, Washington, ABD ile İran arasındaki gerginliğin artması nedeniyle bölgeye defalarca B-52 bombardıman uçakları gönderdi.



Diğer yandan İsrail ordusu, üç İsrail F-16 savaş uçağının iki Amerikan bombardıman uçağına eşlik ederek, İsrail semalarından Körfez'e geçtiğini bildirdi. Ordudan yapılan açıklamada, bu görevin, İsrail'in ABD ordusuyla işbirliğini yansıttığı ve ‘İsrail’in Ortadoğu’da hava güvenliğini sağlamanın anahtarı’ olduğunu gösterdiği ifade edildi.



ABD Merkez Komutanlığı’nın görev alanı, eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde İran'a karşı bölgesel işbirliğini teşvik etmeyi amacıyla İsrail'i de kapsayacak şekilde genişletildi.



Trump'ın dört yıl önce ABD'yi Tahran'ın dünya güçleriyle yaptığı önemli nükleer anlaşmadan çekme kararı, bölgede bir dizi şiddet olayını tetikledi.



Nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılmasıyla ilgili görüşmeler devam ederken, İran donanması, geçen hafta İran Devrim Muhafızları’nın, insansız bir suüstü gemisini (USV) ele geçirme girişimi başarısız olduktan sonra Kızıldeniz’de ABD’ye ait iki insansız deniz aracına el koydu. ABD Donanması, sık sık deniz saldırılarına maruz kalan hassas su yollarındaki tehditleri izlemek için insansız hava gözetleme uçağı kullanıyor.



ABD güçleri ile bölgedeki İran destekli milisler arasındaki son çatışmalardan sonra da gerginlikler artmaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay Washington, Suriye'nin doğusunda Devrim Muhafızları tarafından desteklenen milislerin kullandığı bölgeleri hedef alan hava saldırıları başlattı. Bu durum İran destekli savaşçıların tepkisine yol açtı.



Viyana'daki müzakereciler, uluslararası yaptırımlardan kurtulma karşılığında İran'ın nükleer programına ciddi kısıtlamalar getiren 2015 nükleer anlaşmasını yeniden canlandırmaya çalışıyor. Geçtiğimiz hafta, ABD Dışişleri Bakanlığı İran'ın son müzakere pozisyonunu 'yapıcı değil' şeklinde nitelendirdi.



Bu bağlamda İran hali hazırda yüzde 60 oranında uranyum zenginleştiriyor. İran uzun süredir nükleer programının barışçıl olduğunu iddia etse de uzmanlar, Tahran'ın yüzde 60 oranında uranyum zenginleştirdiği konusunda uyarıda bulunuyor.

Şarku’l Avsat