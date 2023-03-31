ABD Suriye'deki saldırının bilançosunu açıkladı

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, ABD askerlerinin konuşlu olduğu Suriye’nin Haseke ilindeki üsse yapılan saldırıya karşılık ABD’nin Deyrizor’da İran Devrim Muhafızlarına bağlı gruplara ait tesislere düzenlediği hava saldırısında 8 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

Sözcü Ryder, günlük basın toplantısında 23 Mart’ta Haseke’de ABD askerlerinin konuşlu olduğu bir üsse insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen intihar saldırısına Amerikan ordusunun verdiği karşılık üzerine bilgilendirmede bulundu.

ABD’nin Deyrizor’da İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Güçlerine ait iki tesisi hedef aldığını aktaran Ryder, ilk belirlemelere göre 8 örgüt mensubunun öldürüldüğünü söyledi.

Ryder, 23 Mart’taki İHA saldırısında yaralanan 6 ABD personelinin durumunun iyi olduğunu, 2 askerin görevlerine döndüğünü, 1'nin ise ABD’ye nakledildiğini, 2 ABD askeri ile 1 sözleşmeli personelin ise Irak’ta tedavilerinin devam ettiği bilgisini verdi.

İran destekli güçlerin 24 Mart’ta da ABD askerlerinin konuşlu olduğu Deyrizor’daki üsse de roketle saldırı düzenlediğini hatırlatan sözcü, iki saldırı sonrasında bu üslerde konuşlu ABD askerlerinin beyin taramasından geçirildiğini ve bunlardan altısında “travmatik beyin hasarı” olarak bilinen beyin sarsıntısı tespit edildiğini dile getirdi.

Ukrayna askerleri Patriot eğitimlerini tamamladı

ABD’nin Ukrayna ordusuna verdiği eğitimle ilgili bilgilendirmede bulunan Tuğgeneral Ryder, Ukrayna-Rusya savaşının başından bu yana 7 binden fazla Ukrayna askerinin ABD'nin verdiği "birleşik silahlı eğitimi"ni tamamladığını duyurdu.

Ryder, ayrıca "Bu hafta 65 Ukrayna hava savunmacısı, Oklahoma’daki Fort Sill üssünde Patriot hava savunma sistemi eğitimlerini tamamladı ve Avrupa’ya döndü. ABD, Almanya ve Hollanda’nın hibe ettiği Patriot sistemleri ve ekipmanlarla diğer Ukrayna hava savunmacılarına entegre ediliyorlar." ifadelerini kullandı.

Almanya’da mekanize eğitimi alan 4 bin Ukrayna askerinin de eğitimlerini tamamlayarak ülkelerine döndüğünü belirten ABD’li general, 1200 askerden oluşan iki Ukrayna motorize taburunun ise Almanya ve Polonya’daki eğitimlerine devam ettiğini kaydetti.

Ryder, Nisan 2022’den bu yana 3 binden fazla Ukrayna askerinin 20 silah platformuna yönelik eğitimlerini tamamladığını hatırlatırken, 26 ülkenin şu anda 11 binden fazla Ukrayna askerine farklı alanlarda eğitim verdiği bilgisini paylaştı.

İsrail’in güvenliğine bağlılığımız tam

ABD Kongre üyesi Jamaal Bowman’ın İsrail’in ABD’den tedarik ettiği silahları işgal altındaki Batı Şeria’da insan hakları ihlallerinde kullandığına ilişkin yönetime gönderdiği mektup üzerine bir soruya yanıt veren Ryder, ABD yönetiminin bu yazışmaya henüz yanıt vermediğini ancak İsrail’in güvenliğine bağlılıklarının sağlam olduğunu söyledi.

Ryder, İsrail’in bölgedeki niteliksel üstünlüğüne bağlı olduklarını ancak İsrail ve Filistin yönetimi ile ABD’nin bölgesel ortaklarına Batı Şeria’daki tansiyonun düşürülmesi gerektiğini ilettiklerini belirtti.​​​