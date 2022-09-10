banner39

ABD, Suriye'nin kuzeyinden petrolü hukuksuz şekilde kendi üslerine aktarıyor

Amerikan güçlerinin Suriye'nin kuzeyinden 88 petrol tankerini daha yasa dışı bir şekilde Irak'taki üslerine aktardığı ileri sürüldü.

Ortadoğu 10.09.2022, 16:34
ABD, Suriye'nin kuzeyinden petrolü hukuksuz şekilde kendi üslerine aktarıyor

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK kontrolündeki bölgelerden Suriye petrolü hukuksuz şekilde başka yerlere aktarılıyor.

Yerel kaynaklar ülkeden çıkarılan petrollerin Irak kuzeyindeki ABD üslerine aktardığını belirtti. 

Petrol tankerlerinin bu kez El Mahmudiye sınır güzergahından Irak'a girdiği aktarıldı. 

ABD son son bir hafta içerisinde 300'ü aşkın tankeri yasa dışı bir şekilde Suriye'den Irak'a aktardı.

#ABD #Suriye
Yorumlar (0)
25
açık
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?