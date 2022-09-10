ABD, Suriye'nin kuzeyinden petrolü hukuksuz şekilde kendi üslerine aktarıyor
Amerikan güçlerinin Suriye'nin kuzeyinden 88 petrol tankerini daha yasa dışı bir şekilde Irak'taki üslerine aktardığı ileri sürüldü.
Ortadoğu 10.09.2022, 16:34
Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK kontrolündeki bölgelerden Suriye petrolü hukuksuz şekilde başka yerlere aktarılıyor.
Yerel kaynaklar ülkeden çıkarılan petrollerin Irak kuzeyindeki ABD üslerine aktardığını belirtti.
Petrol tankerlerinin bu kez El Mahmudiye sınır güzergahından Irak'a girdiği aktarıldı.
ABD son son bir hafta içerisinde 300'ü aşkın tankeri yasa dışı bir şekilde Suriye'den Irak'a aktardı.
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