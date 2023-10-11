ABD uçak gemisi Akdeniz'e ulaştı

ABD'nin İsrail'e açık bir şekilde desteği devam ederken, askeri yardım olarak gönderilen uçak gemisi de Akdeniz'e ulaştı. USS Gerald R. Ford uçak gemisi aynı zamanda dünyanın en büyük uçak gemisi olarak biliniyor.

Öte yandan, İsrail ordusuna mühimmat desteği için de gönderilen uçak İsrail'e iniş yaptı.

ERDOĞAN: UÇAK GEMİSİNİN GAZZE'DE NE İŞİ VAR?

ABD'nin bölgeye uçak göndermesine ilk ve en sert tepki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin bölgeye askeri destek göndermesiyle ilgili olarak gösterdiği tepkisinde şunları söylemişti?

"Adil karar vermemiz gerekiyor. Burada olaya sadece Hamas olarak bakarsak bu adil olmaz. Hamas'ın kaybı nedir? İsrail'in kaybı nedir? Buna baktığımızda ortada ciddi bir kayıp sadece Hamas'ın son aldığım bilgiler 750 civarında ölüm, 2 bin civarında yaralı var. Bugünkü rakamları henüz alamadım. Bunun karşısında İsrail tarafında da yine ölümler, yaralılar var. Fakat buraya nasıl geldik? Bu, bir günde mi oldu? Yıllardır bu işin ne yazık ki bir bedeli oldu. Yıllardır buralarda sürekli olarak ölümlerle karşı karşıya kalındı. Şu anda Gazze'ye su verilmiyor. Hani insan hakları? Elektrik yok, verilmiyor. Hani insan hakları? İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde siz suyu, elektriği kesemezsiniz. Şu anda Gazze'de acaba hastaneler ne durumda? Çalışıyor mu? Maalesef! Ama acımasızca ibadethaneler, hastaneler hepsi vuruluyor. Bunlar yapılırken kimse bir şey söylemiyor."

"(ABD'nin İsrail'e destek için uçak gemisi filosu göndermesi) "İkili görüşmemizde değerli dostumuza söyledim. Amerika uçak gemisini İsrail'e gönderiyor. Amerika'nın uçak gemisinin İsrail'de ne işi var? Ne yapmaya geliyor? Uçak gemisinin etrafında bütün botlarıyla, uçak gemisindeki uçaklarıyla ne yapacak? Orada bütün artık Gazze'yi, etrafını vurarak, indirerek çok ciddi katliamlara adım atacak. Şu anda ben burada bir şeyi açıklamak zorundayım. Bakın Suriye'de bugün 20'nin üzerinde Amerika'nın üssü var. Suriye'de Amerika'nın üslerinin ne işi var? Bu üslerle ne yapılıyor? 23 üs. Bütün bunları da bir değerlendirmek gerekmiyor mu?"

JOE BIDEN'DAN AÇIK DESTEK

ABD Başkanı Joe Biden, "ABD, İsrail'in arkasındadır. Geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da Yahudi ve demokratik İsrail devletinin kendisini savunabilmesini sağlayacağız." dedi.

Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada Biden, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hafta sonu Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın İsrail'e yönelik saldırılarında 1000'den fazla kişinin "katledildiğini" söyleyen Biden, ölenler arasında en az 14 ABD vatandaşının olduğunu bildirdi.

Biden, Hamas'ı "varoluş amacı Yahudileri öldürmek olan terör örgütü" şeklinde tanımladı. ABD Başkanı, "bebeklerin ve barışı kutlamak için müzik festivaline katılan gençlerin öldürüldüğü, kadınların da tecavüze ve saldırıya uğrayıp ganimet olarak sergilendiği" yönünde haberler olduğunu iddia etti.

"Hamas'ın vahşeti, kana susamışlığı DEAŞ'ın en büyük saldırılarını akla getiriyor" diyen Biden, İsrail'in yanında olduklarını ve bu kapsamda destek vereceklerini bir kez daha vurguladı.

Biden, "Hamas'ın Filistinlilerin itibarı ve kendi kaderini tayin hakkını savunmadığını" ileri sürerek, Hamas'ın Filistinli sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını söyledi.

"Teröristlerin" bilerek sivilleri hedef aldığını kaydeden Biden, "Biz savaş hukukunu savunuyoruz. Bu önemli. Arada fark var." dedi.

- REHİNELER ARASINDA ABD'LİLER DE VAR

Biden, ekibinin İsrail'in yanı sıra dünya genelindeki müttefikleriyle temas halinde olduğunu belirterek, Demir Kubbe'nin ikmali için ek mühimmat ve ekipman dahil askeri yardıma hız verdiklerini kaydetti.

Bu süreçte yönetiminin, Kongre ile de yakın istişarelerde bulunduğunu aktaran Biden, "kritik ortakların ulusal güvenlik gereksinimlerini finanse etmek için" acil eyleme geçmeleri çağrısında bulunacağını bildirdi. Biden, bunun siyasetle değil, "dünyanın ve ABD'nin güvenliği" ile ilgili bir mesele olduğu mesajını verdi.

Biden, Hamas'ın rehin aldığı kişiler arasında Amerikan vatandaşlarının da olduğunu belirterek, istihbarat paylaşımı için ekibini İsraillilerle ortak çalışmaları üzerine yönlendirdiğini bildirdi.

- "İLAVE ASKERİ DESTEĞE HAZIRIZ"

ABD'nin caydırıcılığını artırmak için bölgedeki askeri pozisyonunu güçlendirdiğini söyleyen Biden, USS Gerald R. Ford uçak gemisi ile ona eşlik edecek kruvazör ve saldırı gemilerini Doğu Akdeniz'e yönlendirdiklerini hatırlattı.

Biden, bu kapsamda gerektiğinde ilave askeri destek sunmaya hazır oldukları mesajını verdi.

- "KİMSE BU DURUMDAN İSTİFA ETMESİN"

ABD Başkanı, "Tekrar söyleyeyim, bu durumdan istifade etmeye çalışan herhangi bir ülke, herhangi bir örgüt, herhangi bir kimseye tek bir sözüm var: Yapmayın." şeklinde konuştu.

Diğer yandan ülkesinde nefrete yer olmadığını savunan Biden, ABD'de ne Yahudilere ne de Müslümanlara karşı nefrete yer olmadığını söyledi.

Biden, sözlerini, "Hiç şüpheniz olmasın. ABD, İsrail'in arkasındadır. Geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da Yahudi ve demokratik İsrail devletinin kendisini savunabilmesini sağlayacağız. Bu kadar basit." diyerek tamamladı.

- NETANYAHU İLE GÖRÜŞTÜ

Biden, konuşmasından önce X sosyal medya hesabından, yardımcısı Kamala Haris ile birlikte İsrail'deki gelişmelere ilişkin durum güncellemesi almak ve sonraki adımları yönlendirmek için üst düzey ekibiyle Beyaz Saray Durum Odası'nda gerçekleştirdiği toplantının fotoğrafını paylaşmıştı.

ABD Başkanı, toplantıda İsrail'e verdikleri destek, "düşman aktörlerin caydırılması ve masum insanların korunması" konularında koordinasyon için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile çevrimiçi bağlantı kurarak görüştüklerini kaydetmişti.

- ABD'DEN İSRAİL'E ASKERİ YARDIM

ABD, İsrail'e yardıma hazır olması amacıyla uçak gemi filosunu Doğu Akdeniz'e gönderme kararı almış, USS Gerald R. Ford uçak gemisi ile ona eşlik edecek kruvazör ve saldırı gemilerinin Doğu Akdeniz'e doğru yönlendirildiğini duyurmuştu.

ABD Hava Kuvvetlerinin bölgedeki F-35, F-15, F-16 ve A-10 savaş uçağı filolarının artırılması yönünde de adımlar atıldığı bilgisi paylaşılarak, "ABD, gerekirse bu caydırıcılık duruşunu daha da güçlendirmek için küresel olarak güçlerini hazır bulunduruyor." değerlendirmesinde bulunulmuştu.

Pentagon, İsrail'e olan savunma desteğini arttırdıklarını ve buna hava savunma sistemleri ile mühimmatların da dahil olduğunu belirtmişti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby de sahaya asker gönderme gibi bir niyetlerinin olmadığını belirtmişti.

Kirby, İsrail'e yapılacak yardımın ilk kısmının yolda olduğunu ifade ederek, "İsrail'in düşmanlarının şu anki durumdan istifade etmeye çalışmamaları için önümüzdeki günlerde daha fazla yardım duyuracağız." ifadesini kullanmıştı.

İyon Denizi'nde İtalya ile geçen hafta deniz tatbikatları yürüten USS Gerald R. Ford taarruz grubu, ABD’nin en yeni ve en gelişmiş uçak gemisi olarak biliniyor.

- İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1000 İsraillinin hayatını kaybettiği, 106'sı ağır 2 bin 806 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 260’ı çocuk, 200’ü kadın olmak üzere 900 kişinin yaşamını yitirdiğini, 4 bin 500 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 21 kişinin öldüğü, yaklaşık 130 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.