ABD uçak gemisi Katar limanına demir attı

ABD'ye ait Essex LHD-2 uçak gemisi donanma kuvvetlerinin keşif biriminden bin 600 personeli ile birlikte, Katar'ın başkenti Doha'da Limana yanaştı.

Katar Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD uçak gemisi, Katar ile ABD arasında terör ve radikalizmle mücadele alanındaki ortak askeri iş birliği çerçevesinde daha önce belirlenen bir ziyaret kapsamında Doha Limanı'na geldi. Uçak gemisinin limana gelişinin, ABD'nin, bölge güvenliği ile bölgede ticari faaliyetlerin ve deniz ulaşımının güvence altına alınmasına bağlılığı ve Katar ile olan ortaklık ve dosluk ilişkilerinin göstergesi olduğu ifade edildi.

Uçak gemisinin Doha'da ne kadar kalacağı ve bu süre zarfında ne tür bir görev üstleneceği belirtilmedi.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2018, 07:45