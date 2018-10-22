ABD uçakları Deyrizor'da camiyi vurdu

ABD öncülüğündeki koalisyonun, Suriye'nin Deyrizor kentindeki bir camiyi daha hedef aldığı bildirildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Albay Rob Manning, bu sabah koalisyonun Deyrizor'un Süse beldesinde DEAŞ'ın kontrolünde olduğu iddia edilen birçok binayı hava saldırısıyla vurduğunu, binalardan birinin bir cami olduğunu açıkladı.

DEAŞ'ın camiyi mevzi olarak kullandığını savunan Manning, "DEAŞ kasten bir yapıyı komuta ve kontrol merkezi olarak kullandığında, bu onun korunacak yapılar statüsünü kaybetmesine neden olur. Bu, DEAŞ'ın camileri suistimal ettiği, kara savaşı kurallarını ihlal ettiği ve camilerin hedef olmasına neden olduğu ikinci saldırı oldu." dedi.

Manning, saldırıda sivil kayıplara ilişkin herhangi bir sayı vermezken tüm iddiaları araştırdıklarını söyledi.

Koalisyon Sözcüsü Albay Sean Ryan da saldırıda koalisyon destekli kuvvetlere camiden ateş açan DEAŞ militanlarının öldürüldüğünü bildirdi.

Albay Ryan, birkaç gün önce aynı beldede bir camiden ateş açılması üzerine koalisyonun camiye hava saldırısı düzenlediğini de kaydetti.

Koalisyonun Deyrizor'daki cami saldırısında 16 sivil öldü

Terör örgütleri YPG/PKK ile DEAŞ'ın çatıştığı Süse beldesinde koalisyonun cuma namazı sırasında Osman bin Affan Camisi'ne düzenlediği saldırıda 16 sivil yaşamını yitirmişti.

Kaynaklar, koalisyon güçlerinin ayrıca DEAŞ ve YPG/PKK'nin çatıştığı Heccin'de önceki gün bir Kur'an kursuna hava saldırısında bulunduğunu, burada da 6 sivilin hayatını kaybettiğini belirtmişti.

Son 3 günde en az 65 sivil öldü

DEAŞ karşıtı koalisyon uçakları perşembe günü de Deyrizor'un Süse ilçesindeki Ammar Bin Yaser Camisi'ne saldırmıştı. Saldırıda, 2'si çocuk, 30 sivil hayatını kaybetmişti. Çarşamba günü de aynı beldeye saldıran koalisyon uçakları, 13 sivilin ölümüne sebep olmuştu.

Koalisyon uçaklarının 3 günde Süse ve Heccin'de 4 noktaya düzenlediği hava saldırılarında 65 sivil yaşamını yitirdi.

Deyrizor'da durum

Deyrizor'un Heccin ilçesi ve çevresindeki bazı beldelerde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ arasında çatışmalar sürüyor.

DEAŞ, Deyrizor'da Heccin ilçe merkezi, Şiife ve Süse belde merkezleri ile Bu-Hesan ve Bu-Hatir köylerini elinde tutuyor.

Deyrizor'u ikiye bölen Fırat Nehri'nin doğusu, terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altında bulunuyor. YPG/PKK, 11 Eylül'de ABD ve Fransa desteğiyle DEAŞ'ı Deyrizor'daki son kalesi Heccin'den çıkarmak için operasyon başlatmıştı.



Kaynak: www.dunyabulteni.net