ABD uçakları Suriye rejimini vurdu

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ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Deyrizor ilinde Esed rejimine ait hedefleri vururken, saldırıda en az 40 rejim askeri öldü.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Deyrizor'a bağlı Ebu Kemal beldesi kırsalındaki rejim güçleri, sabah saatlerinde Fırat'ın doğusunda yer alan ve DEAŞ'ın kontrolündeki Hecin beldesine ilerlemeye çalıştı.

Rejim askerleri, Fırat nehri üzerine karşıya geçmek için mobil köprü kurarak Hecin beldesi etrafına ulaştı. Rejim güçlerinin Hecin'in etrafına yerleştikten birkaç saat sonra koalisyon uçaklarının şiddetli saldırısına uğradığı bildirildi.

Saldırıda aralarında üst düzey rejim subaylarının da bulunduğu en az 40 rejim askeri hayatını kaybetti, diğerleri ise bölgeden çekilmek zorunda kaldı.

Ayrıca koalisyon uçakları, rejimin Fırat'ı geçmek için kurduğu seyyar köprüyü vurarak kullanılamaz hale getirdi.

Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, aynı bölgede koalisyon uçakları tarafından yapılan saldırıda, 28'i sivil olmak üzere 54 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

Gözlem örgütü saldırının el Susa ve el Baghuz Fawkani kasabalarının yakınına yapıldığını söylemişti.

ABD önderliğindeki koalisyonun sözcüsü Albay Sean Ryan, koalisyonun veya ortakları olan güçlerin bölgede saldırı yaptıklarını doğruladı. Reuters'in sorusuna e-posta ile yanıt veren Ryan, sivil ölümlerinin koalisyon tarafından inceleneceğini bildirdi ve "bu aşamada başka bilgi elimizde yok" dedi.

Koalisyon, bölgede Kürt YPG militanlarının ağırlıklı olduğu Suriye Demokratik Güçleri'ni destekliyor.

Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2018, 23:29