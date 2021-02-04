ABD tekrar YPG ile çalışmaya başladı

ABD'de eski başkan Barack Obama'nın desteklediği Joe Biden'in 20 Ocak'ta yemin etmesinin ardından Orta doğudaki terörist yapılar birer birer yeniden harekete geçmeye başladı. Terörist YPG'nin başı Mazlum Kobani'nin yeni ABD yönetimiyle SDG arasında ortak bir çalışma programı hazırladıklarını öne sürmesinin ardından bugün ABD-SDG arasında ortak operasyon yapıldığı ortaya çıktı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre ABD özel kuvvet personelleri ile terörist PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG arasında ortak hava indirme operasyonu yapıldı.

ABD ile terörist SDG güçleri Deyrizor ili doğu kırsalındaki Bağuz beldesi yakınlarında gece indirme operasyonu yaptı. Operasyonda 3 kişinin alıkonularak bilinmeyen bir yere nakledildiğini aktaran kaynaklar, gözaltına alınan kişilerin kim olduklarına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadığını da ekledi.

Geçtiğimiz gün de ABD ve YPG güçleri tarafından Deyrizor kırsalındaki Zibyan beldesine düzenlenen bir hava indirme operasyonununda bir kişi gözaltına alınmış, daha sonra serbest bırakılmıştı.

Öte yandan teröristlerin kontrolünde olan Haseke'ye yeni ABD askerleri takviye edildi. Yerel kaynaklara göre 40'tan fazla Amerikan askeri araç ile cephane ve lojistik malzeme yüklü bir kamyon El-Velid sınır kapısından Haseke'ye girdi.

Kaynak: Muslim Port

Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2021, 13:05