ABD'den Suriye ve Irak'ta hava saldırısı

Pentagon, Suriye ve Irak'ta İran destekli gruplara ait olduğu iddia edilen hedeflere hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

ABD, Suriye ve Irak'ta İran destekli milislere hava saldırısı düzenledi. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un açıklamasına göre, saldırı, Irak'taki Amerikan personeline ve tesislerine yönelik insansız hava aracı saldırılarına karşılık olarak düzenlendi.

Saldırıda Suriye'de iki, Irak'ta bir nokta hedef alındı. Hedef alınan yerlerin silah depolama tesisleri olduğu belirtildi. Açıklamada, "Başkan Joe Biden, Amerikalı personeli korumak için harekete geçeceğini açıkca ortaya koydu" denildi.