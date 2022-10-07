ABD’den Suriye’de ‘belirsiz’ operasyon

Esed rejimine bağlı devlet televizyonundan yapılan açıklamaya göre ABD özel kuvvetlerinin perşembe günü ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Haseke ilinde Esed rejimi kontrolü altındaki bir köyde düzenlediği operasyonda bir kişi öldürülürken, bir kişi alıkonuldu.

Devlet televizyonun açıklamasında "ABD işgal güçleri Kamışlı'nın güney kırsalında yer alan Muluk Saray bölgesinde birkaç helikopterin katılımıyla gerçekleştirdiği indirme operasyonunda bir kişiyi öldürdü." ifadesi yer aldı.

Suriye'deki operasyonlara dair duyurularda bulunan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) henüz bir açıklama gelmedi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin (SOHR) yerel kaynaklara dayandırdığı haberde ise, ABD'nin gerçekleştirdiği operasyonda IŞİD liderlerinden olduğuna inanılan bir kişinin öldürüldüğü bilgisi yer aldı.

SOHR'a göre ABD operasyonu esnasında IŞİD liderlerinden olduğu öne sürülen kişi teslim olmayı reddetmesinin ardından öldürüldü.

Öte yandan SOHR kaynakları söz konusu indirme operasyonunda birkaç kişinin daha gözaltına alındığını bildirdi.

Kaynak: Mepa News