Abdulhamid İsmailzehi Tahran yönetimini eleştirdi, referandum çağrısı

Enformasyon Ofisi'ne göre İsmailzehi, Zahidan'daki cuma hutbesinde ülkedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

İran'da 1979 yılındaki devrimde halkın "özgürlük, eşitlik ve sosyal refah" sloganları attıklarını hatırlatan İsmailzehi, bugün de toplumun talebinin aynı değerler olduğunu söyledi.

Kırk yıl önce yazılan Anayasa'nın bugün İran toplumunun ihtiyaçlarına cevap vermediğini belirten İsmailzehi, yeni bir anayasa yazılması gerektiğini belirtti.

Mahsa Emini'nin ölümünün ardından başlayan sokak gösterilerine değinen İsmailzehi, şöyle devam etti:

"Halkın sesine kulak verin. Öldürmek, darbetmek, hapsetmek çare değil. Halka karşı şiddet kullanmayın. Geri adım atmayacaklardır. Diyalog kurun ve sorunlarını çözün. Sizin meşruiyetiniz halktan gelmekte, halk bazı konularda rahatsız. Eğer bunu kabul etmiyorsanız, acilen uluslararası gözlemcilerin bulunduğu bir referandum düzenleyin."

Sünni din adamı İran'daki zorunlu başörtüsü uygulamasını da eleştirerek, "Malesef İran'da halkın dinden uzaklaşma oranı arttı. Kadınlar başörtüsünden nefret etti. Bu rahatsızlığa karşı tedbir almalısınız. Halka sordunuz mu? Halkla istişare edin. Kimse kimseyi zorla cennete götüremez. Halka sevgi ve muhabbetle yaklaşın." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülere göre, cuma namazı sonrası Zahidan sokaklarında rejim aleyhine sloganların atıldığı gösteriler düzenlendi.

İran’daki gösteriler

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

Gösterilerdeki can kaybına ilişkin resmi makamlardan net bilgi paylaşılmazken, Norveç merkezli İran İnsan Hakları Kurumu (IHR), Emini'nin ölümü sonrasında başlayan gösterilerde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 253'e yükseldiğini açıkladı.

İran'da Sünnilerin yoğun olarak yaşadığı Sistan-Beluçistan eyaletinin yönetim merkezi Zahidan kenti de 30 Eylül'de cuma namazı sırasında protestocular ile İran güvenlik güçleri arasında "Kanlı Cuma" olarak bilinen büyük olaylara sahne olmuştu.

Olaylarda onlarca kişi hayatını kaybetmişti. Gösterilerde çıkan olaylarda 30'dan fazla emniyet görevlisinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.