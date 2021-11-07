Abu Dabi'de gayrimüslimler için ayrı hukuk uygulanacak

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki en büyük emirlik olan Abu Dabi'de artık Müslüman olmayanlar da medeni kanun kapsamında evlenebilecek, boşanabilecek ve çocukların ortak velayetini alabilecek.

Resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre Abu Dabi Şeyhi Halife bin Zayid el-Nahyan tarafından yayınlanan kararname ile yabancılar için evlilik, boşanma, nafaka, velayet, ebeveynlik ve miras gibi konularda şeriat hukuku yerine medeni hukuk kullanılmaya başlanacak.

Ajansın haberinde kararname ile kalifiye iş gücü anlamında dünyanın en çekici yerlerinden biri olan Abu Dabi'nin küresel rekabet gücünü geliştirmek için böyle bir karar alındığı vurgulandı.

Buna göre Abu Dabi'de kurulacak yeni bir mahkeme Müslüman olmayanların aile hukuku ile ilgili meselelerini ele alacak ve hem Arapça hem İngilizce faaliyet gösterecek.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde geçtiğimiz yıl bir takım hukuki reformlar hayata geçirilmişti. Bunların arasında evlilik dışı ilişki ve alkol tüketiminin suç olmaktan çıkarılması ve namus cinayetlerinde ceza indiriminin kaldırılması bulunuyordu.

Hukuki reformların yanı sıra uzun vadeli vizeleri getirilmesi gibi adımlar Körfez ülkesinin yabancı yatırımlar, turizm ve uzun vadeli oturumlar için daha cazip hale getirilmesini hedefliyor.

Kaynak: Euronews