Abu Dabi Yatırım Ofisi ilk yurtdışı temsilciliğini Tel Aviv’de açmaya hazırlanıyor

Abu Dabi Yatırım Ofisi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dışında bulunan ilk temsilcilik ofisini Tel Aviv’de açmaya hazırlanıyor.

Abu Dabi Hükümeti Basın Ofisi’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, bu adımın “Abu Dabi Yatırım Ofisi” ve “İsrail’de Yatırım Yapın” arasında devam eden görüşmeler kapsamında geldiğini, ofisin kurulması ile iki taraf arasındaki yatırım fırsatları ve ortaklıklarının değerlendirilmesini amaçlıyor.

Açıklamada, Tel Aviv’deki ofisin Abu Dabi’deki faaliyetlerini genişletmek isteyen küresel şirketleri desteklemeye yönelik uluslararası temsilcilikler ağındaki ilk temsilcilik olduğu ve küresel tehditlere karşı çözüm bulunması için dünya çapında yenilikçilerle iletişim kurulmasını sağlayacağına dikkat çekildi.

Abu Dabi Yatırım Ofisi, Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika’da temsilcilik ofisleri açmayı planlıyor.

Kaynak: Şarku'l avsat