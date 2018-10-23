Açlık grevindeki Filistinli tutuklular için toplandılar

Lübnan'daki Filistinliler, İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklu Hıdır Adnan'a destek amacıyla gösteri düzenledi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Uluslararası Kızılhaç Örgütü binası önünde toplanan Filistinliler, İsrail'in idari tutukluluk uygulamasını protesto için 50 günü aşkın süredir açlık grevine devam eden Adnan'ın özgürlüğüne kavuşması amacıyla gösteri yaptı.

İsrail Hapishanelerindeki Tutukluları ve Ailelerini Koruma Derneği Başkanı Ömer Zeyn, burada yaptığı konuşmada, işgalci İsrail hapishanelerindeki Filistinli Hıdır Adnan ve beraberindeki arkadaşlarının özgürlüklerine kavuşmaları için bugün burada toplanarak seslerini uluslararası yetkililere duyurmak istediklerini belirtti.

Adnan'ın daha önce yaptığı açlık grevi sonucu salıverildiği ancak 2017 yılında hiçbir gerekçe gösterilmeden yeniden İsrail güçleri tarafından tutuklandığını söyleyen Zeyn, Adnan'ın yeniden başladığı açlık grevinin üzerinden 50 gün geçtiğini ve bu yöndeki ısrarıyla kendi hayatını ve İsrail hapishanelerindeki diğer yüzlerce tutuklunun hayatını kurtarmak için sesini duyurmaya çalıştığını ifade etti.

İsrail güçleri, Adnan'ı 11 Aralık 2017'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde bulunan evine baskın düzenleyerek gözaltına almıştı.

İsrail tarafından Filistin İslami Cihad Hareketi'ne üye olmakla suçlanan Adnan, 2012'den bu yana birçok kez gözaltına alınarak "idari tutukluluk" uygulamasıyla hapse atılmıştı.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 450'si idari tutuklu, 12'si milletvekili, 300'ü çocuk olmak üzere yaklaşık 6 bin 500 Filistinli bulunuyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadına gerek duymadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net