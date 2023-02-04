Açlık grevine başlayan yönetmen serbest

Yaklaşık 7 aydır tutuklu bulunan Penahi'nin avukatlarının yaptığı açıklamada, yönetmenin tutukluluğunu protesto etmek için kuru açlık grevine başlamasından iki gün sonra kefaletle şartlı tahliyesinin kabul edildiği belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bulunan İran İnsan Hakları Merkezi (CHRI) Twitter'dan yaptığı açıklamada Penahi'nin "özgürlük için açlık grevine başlamasından iki gün sonra" Tahran'da serbest bırakıldığını belirtirken, ünlü yönetmenin eşi Tahereh Saeedi de Instagram'da Penahi'nin hapishaneden çıktığı araçta çekilmiş ilk fotoğrafını paylaştı.

62 yaşındaki Penahi 11 Temmuz'da tutuklanmış ve tutukluluğunun devamını protesto etmek için geçen çarşamba kuru açlık grevine başlamıştı.

Kaynak: Euronews