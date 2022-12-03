Adullahiyan ve Borrell, KOEP ve İran-UAEA iş birliğini konuştu

Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde yayımlanan açıklamada, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile AB Yüksek Temsilcisi Borrell’in telefonda görüştüğü belirtildi.

Açıklamada Abdullahiyan ile Borrell’in İran ile nükleer müzakereler olarak bilinen KOEP ve İran ile UAEA arasındaki iş birliğine ilişkin son durumu görüştüğü aktarıldı.

Görüşmede, Avrupalı bazı bakanların son dönemde kullandığı "diplomatik nezakete aykırı söylemi" eleştiren Abdullahiyan, Avrupa'da bazı radikal siyasetçilerin "Avrupa Birliği'nin arkasına saklanarak" bunu "kullandığını" savundu.

Abdullahiyan, bunun neticesinde, “Avrupa Birliği'nin stratejik hedefleri bu politikacılara yanlış bilgi veren şiddet yanlısı ve hatta terörist grupların hırslarının kurbanı olmuştur.” ifadelerini kullandı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise, tarafların Viyana'da mutabık kalınan taahhütlere geri döndürülmesi için çaba sarf ettiğini belirterek, anlaşmaya varmak için çabalarını sürdüreceğini vurguladı.