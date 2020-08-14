AFAD'dan Lübnan'daki ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı

Başkent Beyrut'ta geçen hafta yaşanan şiddetli patlamanın ardından arama kurtarma faaliyetleri kapsamında Lübnan'da bulunan AFAD ekibi, ülkenin kuzeyindeki Trablusşam ve Akkar kentlerinde dağıttıkları gıda kolileriyle yoksul ailelerin gönüllerini aldı.

Lübnan Türk Kültür Derneği Başkanı Kemal Maksud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beyrut'ta arama kurtarma çalışmalarında bulunan AFAD'ın, Lübnan'a gelen diğer tüm Türk kurum ve kuruluşları gibi kuzeydeki Türkmen köyleri Kavaşra ve Aydamon'u ziyaret ettiklerini söyledi.

AFAD görevlilerinin Trablusşam'da 50 ve iki Türkmen köyünde 75'er, toplamda 200 ihtiyaç sahibi aileye yardım ulaştırdığını aktaran Maksud, Beyrut'taki yoğun çalışmalarına rağmen soydaşlarını yalnız bırakmadıkları için kendilerine çok müteşekkir olduklarını ifade etti.

Maksud ayrıca, Türkiye devleti ve halkına da Lübnan'a veya başka ülkelere insani yardımlar konusundaki hassasiyetlerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA