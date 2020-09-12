Afgan heyeti Pompeo ile görüştü

Afganlar arası müzakerelerin açılış törenine katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Afganistan Ulusal Yüksek Uzlaşma Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya geldi.

Görüşmede Abdullah, barışın Afganistan hükümeti için öncelikli bir konu olduğunu söyledi.

Afganistan'daki savaşı sona erdirmek istediklerini ifade eden Abdullah, kalıcı barışın sağlanmasına zemin hazırlayacaklarını belirtti.

Abdullah, Taliban'ın da barış için oluşturulan bu fırsatı iyi değerlendirmesi gerektiğini kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo da Afganistan'da yıllardır süren şiddetin son bulmasını umduklarını vurguladı.

ABD'nin Afganistan halkının yanında olduğunu dile getiren Pompeo, Afganistan'ın, barışı sağlama ve şiddeti sonlandırma çabalarını desteklediklerinin altını çizdi.

Afganistan hükümeti ile Taliban arasındaki ilk doğrudan barış görüşmeleri Katar'da bugün başlamıştı.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2020, 14:03