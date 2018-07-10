Afganistan için iki önemli toplantı

Dünya Bülteni Haber Merkezi

Afganistanda Barış ve Güvenlik İçin Uluslararası Ulema Konferansı için İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)'in 57 ülkesinden din alimleri Suudi Arabistan'da biraraya gelecek. Afganistan ulema şurasının temsilcilerinin de katılacağı iki günlük Cidde ve Mekke'de biraraya gelecek olan alimler Afganistan'da barış, güvenlik ve istikrar için yapılacak istişareler ve görüşmelerin ardından karar alacak.

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Afganistan Özel Temsilcisi Büyükelçi Hüseyin Avni Botsalı yaptığı açıklamada, "Bu konferans Afganistan'da Müslümanın Müslümanı öldürdüğü, kardeş kanının döküldüğü, kırk yıldan beri devam eden savaşa son vermek için dünyadaki 1 buçuk milyar Müslüman ve 57 İslam ülkesinin ortak iradesini temsilen din alimlerinin yapacağı görüşmeler, istişareler ve alacağı kararlarla tarihe önemli bir not düşecek" ifadelerini kullandı.

Taliban ise yaptığı yazılı açıklamada, "Suudi Arabistan hükümetinden isteğimiz, Müslüman ve kafir savaşında, işgalci Amerika'nın yanında durmamalarıdır. Suudi Arabistan, Sovyet işgali döneminde, Afgan halkına ettiği yardımdan dolayı teşekkür ederek, tekrar halihazır durumda ise Afgan halkına desteklerini umuyoruz" dedi.

NATO'NUN GÜNDEMİ DE AFGANİSTAN

Suudi Arabistan'da düzenlenecek toplantının yanı sıra aynı NATO tarafından gerçekleşitirilecek ikinci bir toplantı da Brüksel'de yapılacak.

40'tan fazla devlet başkanının biraraya geldiği NATO Devlet ve Hükümet Başkanları zirvesi için NATO’dan müttefik ve ortaklarından Afganistan’daki varlık kararlılığını teyit etmeleri bekleniyor.

Salı sabahı erken saatlerde Kabil'den ayrılan Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani (Ashraf Ghani) de zirveye katılacak. Ghani'nin ofisinden yapılan açıklamada, “Bu sabah Cumhurbaşkanı Ashraf Ghani, Kabil'den Brüksel'e NATO Devlet Başkanları zirvesine katılmak üzere yola çıktı" denildi.

İsmi belirtilmeyen bir NATO yetkilisi, BAE'nin Ulusal gazetesine verdiği demeçte, NATO'nun "Afgan güvenlik güçlerinin 2020'den sonra mali desteğini destekleme yönündeki kararlılıklarını teyit etmesini ve Afganistan'da barış ve uzlaşma sürecine desteklerini teyit etmesini" beklediğini söyledi. Yetkili “Afganistan ile ilgili toplantıya, bütün NATO müttefiklerinin ve Resolute Support Misyonumuzun yanı sıra Afganistan, BAE, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Dünya Bankası temsilcilerinin katkısı olan operasyonel ortakların liderleri katılacak." dedi.

POMPEO'NUN ZİYARETİ SONRASI GELİŞME

Zirve, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Pazartesi günü Kabil'de üst düzey Afgan yetkililerle temaslarda bulunduğu sürpriz bir ziyaret sonrasında geldi. Pompeo, ABD'nin Ghani'nin Taliban ile barış müzakerelerini sürdürme çabalarına tam desteğini açıkladı ve Washington'un katılmaya istekli olduğunu yineledi. Pompeo, barış sürecinin Afganistan liderliğinden kaynaklanacağını, ancak ABD'nin farklılıkları çözüme kavuşturmaya yardım etmeye hazır olacağını ve komşu ülkelerden desteğin gerekli olacağını da sözlerine ekledi.

TALİBAN'IN DOĞUŞU

Sovyetler Birliği'nin işgaline karşı direnen Afganların daha sonra oluşturduğu Taliban, 11 Eylül saldırılarının ardından ABD'nin hedefi haline geldi. Taliban rejimi, savaş beyleri, farklı aşiret, boy ve etnik gruplar arasında bölünmüş olan Afganistan'da 1994'te ortaya çıktı.

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne (SSCB) karşı açılan savaş sırasında Pakistan'a göç eden mülteciler savaş sonrası geri dönmeye başladı. Pakistan'da, özellikle Deobandi Medresesi'nde eğitim görmüş öğrenciler de geri dönen mülteciler arasındaydı. Bunlardan biri olan Molla Ömer etrafında birçok öğrenci ve Peştun mücahitle Taliban'ı kurdu.

Talib, İslam öğrencisi anlamına geliyor ve Taliban da bunun çoğulunu ifade ediyor.

Taliban’ın şahin kanadı, hükümet ve ABD ile anlaşma fikrine tümüyle karşı çıkıyor. Bu kanat, zaten savaşı kazandıklarını, ülkenin birçok yerinde daha güçlü olduklarını ve NATO askerlerinin yavaş yavaş çekildiğini belirtiyor. Ancak ılımlı kesim barış görüşmelerinin ülkenin geleceği için daha iyi olacağını düşünüyor.

Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2018, 14:59