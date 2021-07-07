Afganistan ile Taliban arasında görüşme

Afganistan hükümeti ve Taliban temsilcileri İran'ın ev sahipliğinde görüşmelerde bulunmak üzere Tahran'a geldi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Afganistan hükümeti ve Taliban arasındaki görüşmeler Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in konuşmasıyla başladı.

ABD'nin Afganistan'da yenildiğini söyleyen Zarif, "Afganistan halkı ve siyasi liderleri bugün ülkelerinin geleceği için ağır kararlar almalıdır." dedi.

Müzakere masasına dönüşün ve siyasi kanalların en iyi seçenek olduğunu ifade eden Zarif, Afganistanlılar arasındaki krizin sona ermesi için destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Afganistan hükümetinin heyetine eski Dışişleri Bakanı Yunus Kanuni'nin, Taliban heyetine de örgütün siyasi büro başkan yardımcısı Abbas İstankizi'nin başkanlık ettiği belirtildi.

AA