Afganistan Savunma Bakanı'nın bulunduğu binaya roketli saldırı

Afganistan'da Savunma Bakanı'nın bulunduğu binaya yapılan saldırıda 8 kişi yaralanırken, yara almadan kurtulan Savunma Bakanı ve diğer yetkililer toplantıyı iptal ederek bölgeyi terk etti